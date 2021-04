Epic Games Store, Tales of the Neon Sea gratuit

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 1 avril au 8 avril à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer Tales of the Neon Sea, un point and click de détective cyberpunk.

Développé par Palm Pioneer, édité par Thermite Games et sorti le 14 novembre 2018, Tales of the Neon Sea a récolté un tiède 62 sur le Metacritic PC, assez pour lui laisser une petite chance ? Le titre devrait vous emmener, fieffé détective que votre état, à explorer une ville cyberpunk dans ce qu’elle peut avoir de néon et de violence urbaine.

En attendant The Last Night – tu nous manques – et à défaut d’être un cinematic platformer, Tales of the Neon Sea devrait permettre à tous les enquêteurs en herbe et fans de cyberpunk de se plonger le temps d’une petite dizaine d’heure dans les entrailles nocturnes et fluos de Night City… Enfin presque, il y a peu de chance que ce soit aussi buggé que l’original non ?

La semaine prochaine vous devriez pouvoir récupérer 3 out of 10 : Season Two, un recueil de minigames, narratif et humoristique développé et édité par Terrible Posture Games.

Tales of the Neon Sea est disponible depuis le 14 novembre 2018 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 8 avril.

