Epic Games Stores, Creature in the Well gratuit jusqu’au 1 avril

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Après The Fall, du 25 mars au 1 avril à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer Creature in the Well, un Dungeon Crawler – soit un simulateur d’exploration de donjon – et Hack and Slash en vue de ¾.

Développé par Flight School Studio, édité par MWN interactive et sorti le 6 septembre 2019, Creature in the Well a récolté un bon 82 sur Metacritic – malgré des retours plus tiède chez les joueurs -. Le titre devrait vous emmener, en tant que membre de l’unité BOT-C, à explorer une montagne dans laquelle un ancien complexe hanté vous donnera du fil à retordre.

Il est intéressant de noter que le titre de Flight School était le premier jeu non VR de son développeur. Leur prochain titre, StoneFly, devrait aussi reprendre cette vue de ¾ et retourner à une perspective plus classique, comprenez non VR. Si c’est bien de la gratuité de Creature in the Well dont on vous parle aujourd’hui, on vous conseille cependant d’aller jeter un petit œil sur leur prochain jeu, ça a l’air très sympa.

La semaine prochaine vous devriez pouvoir récupérer Tales of the Neonsea, un Point and Click d’enquêteur au pixel art léché developpé par Palm Pioneer et édité par Thermite Games.

Creature in the Well est disponible depuis le 6 septembre 2019 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez le récupérer gratuitement sur l’Epic Games Stores jusqu’au 1 avril.

