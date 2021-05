Epic Games Store, Pine gratuit jusqu’au 13 mai

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 29 avril au 6 mai à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer un jeu, un vrai cette fois-ci !

Pine sorti le 10 octobre 2019, développé par Twirlbound – dont c’est le premier jeu – et édité par Kongregate, est un open world au doux goût d’aventure mâtiné de craft, d’exploration, de quêtes et de combats. Si ça sonne déjà jouer, le jeu est loin d’avoir les saveurs d’un Assassin’s Creed – ni même les équipes. On y voit déjà le passage de l’immense Breath of the Wild, même si certains éléments de la boucle de gameplay diffèrent, attendez-vous à une dose de « tribalisme » plus conséquente.

Enfin, la semaine prochaine vous devriez pouvoir repartir avec The Lion’s Song, un jeu narratif épisodique développé et édité par Mi’pu’mi Games – pas simple celui-là.

Pine est disponible depuis le 10 octobre 2019 sur PC et l’est depuis également sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch. Vous pouvez gratuitement le récupérer jusqu’au 13 mai sur l’Epic Games Store.

(Visited 8 times, 8 visits today)