Epic Games Store, 2 jeux gratuits jusqu’au 29 avril

By BLUE

Cette semaine, comme chaque semaine, Epic Games offre à qui le veut un jeu gratuit – parfois même plusieurs – sur son launcher. Du 22 au 29 avril à 17h, vous pourrez gratuitement récupérer deux jeux.

D’abord, le survival horror Alien Isolation développé par Creative Assembly et édité par SEGA. Une adaptation plutôt valable des préceptes du premier film de Ridley Scott, assez fonctionnelle pour au moins faire oublier le désastreux Aliens : Colonial Marines de Gearbox – qui ne semble finalement bon qu’à éditer Risk of Rain 2.

©Defiant Development

Enfin, vous pourrez également récupérer le très sympathique Hand of Fate 2, un dungeon crawler mi-jeu de carte mi-beat them all, un mix atypique qui fonctionne très bien entre les mains expertes de la regrettée équipe de Defiant Development.

Enfin, la semaine prochaine vous devriez pouvoir repartir avec le pack “Champions de la renommée” dans le free-to-play Donjon & Dragon, Idle Champions of the Forgotten Realms développé et édité par Codename Entertainment.

Alien Isolation est disponible depuis le 7 octobre 2014 sur Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One, PC, Mac, Linux et a même eu le droit à portage Switch en décembre 2019. Hand of Fates 2 est quant à lui sorti le 7 novembre 2017 sur Playstation 4, Xbox One, PC, Mac, Linux et Nintendo Switch avec lui aussi un portage. Vous pouvez tous les récupérer gratuitement jusqu’au 29 avril sur l’Epic Games Store.

