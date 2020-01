Une démo pour Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

C’est lors du Pokémon Direct que Nintendo en a surpris plus d’un en annonçant le remake de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur Switch.

Le titre reprend trait pour trait l’intrigue originale. Un Pokémon t’es attribué en fonction de ta personnalité à la suite d’une série de questions. Un compagnon d’aventure doit aussi être choisi parmi une liste composée de Pocket Monsters indémodables et très appréciés comme Salamèche, Pikachu, Bulbizarre ou Carapuce. Ceci est le début d’une aventure riche en révélations et émotions. Si tu n’y as jamais joué, nous te conseillons fortement de t’adonner à la démo d’ores et déjà disponible sur l’eShop de la Switch !

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sera disponible dès le 6 mars 2020 sur Switch.