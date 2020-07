Cuphead bientôt disponible sur le PS Store ?

By Guillaume Chéti

Originellement disponible sur PC et Xbox One en 2017, puis sur Switch deux ans plus tard, Cuphead pourrait finalement débarquer aussi sur PS4.

En effet, selon Gematsu, il semblerait que le contenu du titre du studio MDHR « ne puisse pas être sélectionné pour le moment ». De plus, Geoff Keighley a déclaré sur Twitter qu’une annonce sera faite dès aujourd’hui à partir de 17h sur l’un de leurs studios indépendants favoris. Il se pourrait aussi que cette annonce concerne le futur DLC de Cuphead, prévu pour cette année. Patience est mère de sûreté…

Cuphead est disponible depuis le 29 septembre 2017 sur PC et Xbox One.