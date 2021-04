Critique Thunder Force : le ridicule ne rend pas plus fort

Ce vendredi 9 avril, Netflix nous propose sa comédie de super-héroïnes complètement décalée mais aussi complètement ratée.

Melissa McCarthy donnant la réplique à Octavia Spencer dans un pastiche de film de super-héros, il ne nous en fallait pas plus pour avoir envie de découvrir Thunder Force. Malheureusement peu ambitieux, ce nouveau long-métrage disponible sur Netflix ne surprend jamais. Pour éviter toute perte de temps, on conseille un simple visionnage de la bande-annonce, qui, à lui seul, donnera une parfaite idée de ce qui nous attend, c’est-à-dire pas grand-chose.

©Netflix

Aussi prévisible qu’ennuyant, Thunder Force ne fait absolument pas l’effort de proposer un scénario original. On comprend bien trop rapidement qui sont les vrais méchants et les faux gentils, puisque chaque prétendu retournement de situation est attendu. La faute en est, notamment, à des personnages beaucoup trop lisses et caricaturaux, qui remplissent le cahier des charges d’un film Z (mais avec un gros budget). On retrouve par exemple le grand méchant qui s’amuse à tuer tout le monde, le semi-méchant au grand cœur, et bien sûr un duo d’héroïnes composé de l’intello trop sérieuse et de la bonne copine maladroite bien lourde.

Trop, c’est trop !

D’ailleurs, ce duo n’est pas sans rappeler celui du film Les Flingueuses, composé de Sandra Bullock et Melissa McCarthy; qui se laisse visiblement cantonner à ce genre de rôles. Car oui, l’actrice américaine reprend à nouveau un rôle bien lourdingue et peu complexe, pour notre plus grande lassitude… Et entraine avec elle – bien bas – l’excellente Octavia Spencer, dont le talent est ici complètement invisible à l’image des pouvoirs de son personnage.

©Netflix

Que dire de Jason Bateman transformé pour l’occasion en homme-crabe… L’acteur récompensé récemment aux SAG Awards pour sa prestation dans Ozark, frôle le ridicule dans Thunder Force et nous offre des scènes très (très) malaisantes, inutiles et absolument pas drôles. Un peu dommage pour une comédie.

Quitte à perdre son temps devant un pastiche de super-héros, on conseillerait plutôt la série pour ados Les Thuderman, aussi disponible sur Netflix.

Thunder Force est disponible sur Netflix depuis le 9 avril.

(Visited 43 times, 43 visits today)