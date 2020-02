Dans Wet Season, des trombes d’eau s’abattent sur Singapour. C’est la mousson. Ling, professeur de chinois, tente depuis plusieurs années d’avoir un enfant, mais son mari est de plus de plus en fuyant. Alors que sa vie professionnelle et personnelle se fissure, son rapprochement avec un jeune étudiant va tout bouleverser…

Anthony Chen a conçu Wet Season comme le second volet d’une trilogie démarrée avec Ilo Ilo. On y retrouve le même jeune comédien, désormais étudiant. Sur fond de crise économique, Anthony Chen filme avec beaucoup de grâce et de délicatesse un émouvant portrait de femme et le récit du passage à l’âge adulte, au gré de la saison des pluies.

Réalisé par Anthony Chen (Gran Dma, Ilo Ilo) Wet Season arrive au cinéma le 19 février 2020. Ce film, sélectionné au TI FF (Festival International du film de Toronto) et à Belfort, a reçu le Prix Ciné +. En partenariat avec Epicentre Films, on te propose de tenter ta chance afin de remporter deux des six places de cinéma pour Wet Season mises à gagner !

©Epicentre Films

Caractéristiques techniques du film

Origine : Singapour/Taiwan

Durée : 103 min

DCP 2K – Image 2.39 – Son 5.1

Sortie le 19/02/2020

©Epicentre Films

