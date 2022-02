Concours The Chosen : 3 coffrets DVD à gagner !

Ce concours THE CHOSEN vous permet de découvrir pour la 1ère fois sous forme d’une série TV à la fois moderne et créative, la vie de Jésus-Christ. A l’occasion de la sortie de la série en coffrets 3 DVD chez Saje Distribution, on vous propose de tenter de remporter l’un des 3 exemplaires mis en jeu.

THE CHOSEN, c’est notamment le projet cinématographique le plus crowfundé de l’histoire ! Entièrement financée par des dons, la série a récolté 10 millions de dollars auprès de 75 000 personnes à travers le monde pour la 1ère saison. L’autre ambition de la production, et qui rend le concept 100% inédit, est de rendre THE CHOSEN accessible à tous. Les saisons sont visibles gratuitement en ligne, en VO avec des sous-titres dans plus de 50 langues. Le succès est phénoménal : la série compte à ce jour plus de 325 millions de vues à travers le monde !

Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu.

THE CHOSEN peut aussi compter sur son casting impeccable : Jonathan ROUMIE (Les Noces rebelles) parfait et charismatique dans le rôle de Jésus, Paras PATEL (La Reine du bal) interprète Matthieu, et Elizabeth TABISH (Honor Among Thieves) apporte beaucoup de profondeur au rôle de Marie-Madeleine. En France, la série sera disponible en coffret DVD, incluant la VF, le 17 février 2022.

©SAJE Distribution

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 25 février 2022 à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Chargement…

©SAJE Distribution

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.