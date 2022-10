Concours Overhaul : 3 clés steam à gagner !

Développé par Bread Panda Games et porté par des créateurs passionnés, Overhaul (notre test) plonge le joueur dans un puzzle rogue-lite basé sur un jeu de réflexion, le Futoshiki. Sortie le 14 octobre sur Steam, L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner des clés steam du jeu.

Afin de ramener l’énergie dans votre village, glissez-vous dans la peau d’Ikalee et aventurez-vous dans les profondeurs abandonnées de la Power Plant. Un lieu désolé qui a été envahi par des formes de vies hostiles et mystérieuses.

Premier jeu du studio indépendant, Overhaul nous offre une expérience de jeu ludique, mêlant action et réflexion. Il faudra alors un peu se creuser les méninges afin de traverser les centaines de salles et compléter leur puzzles, tout en déviant les pièges et en affrontant les monstres qui s’y cachent…

© Bread Panda Games

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 14 novembre à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

© Bread Panda Games

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.