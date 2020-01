Concours Haut Perchés : 2 DVD à gagner !

Une femme et quatre hommes qui se connaissent à peine se retrouvent dans un appartement en plein ciel au-dessus de Paris. Ils ont tous été la victime du même pervers dominateur qui est enfermé dans une pièce. Ce soir-là, ils ont décidé d’en finir. Tour à tour, ils se racontent des souvenirs qui les lient à cet homme et entrent dans la chambre pour se confronter à lui. Mais ce qui s’y passe entre le monstre et eux reste leur secret.

Haut Perchés, le film réalisé par Olivier Ducastel et Jacques Martineau, est arrivé en DVD le 17 décembre 2019. En partenariat avec Saje Distribution, on te propose de tenter ta chance afin de remporter l’un des deux DVD de Haut Perchés mis à gagner !

©Epicentre Films

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter. Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 23 janvier 2020 minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Caractéristiques techniques du DVD

Bonus :

Rencontre avec Olivier Ducastel et Jacques Martineau

Rencontre avec les comédiens

Galerie photos

Bio-filmographie des réalisateurs

Film-annonce

Langues : français

Sous-titres : français pour sourds et malentendants / anglais

Chargement…

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimés dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.