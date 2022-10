Concours Evolution : 3 DVD à gagner !

Produit par Martin Scorsese, réalisé par Kornél Mundruzco et porté par des acteurs exceptionnels, Evolution montre les conséquences à travers les âges des crimes les plus abominables de l’humanité. Le film distribué par Blaq Out sortira le 4 octobre en Blu-Ray et DVD et L’Info Tout Court vous invite à jouer pour tenter de gagner l’un de ces exemplaires.

Peut-on porter le poids d’événements tragiques que l’on n’a pourtant jamais vécu ? Une famille peut-elle se reconstruire après avoir vécu les atrocités de la Shoah ?

Après Pieces of a Woman (nommé aux Oscar®) et White God (récompensé à Cannes), le cinéaste hongrois Kornél MUNDRUZCÓ nous offre une vision bouleversante de l’Holocauste dans 3 plans-séquence saisissants et brillamment mis en scène, qui tissent la question du devoir de mémoire au sein d’une famille juive hongroise.

Véritable confrontation à l’Histoire, Evolution est un film âpre et sans concession qui ne laissera personne indemne. Le long-métrage traite avec intelligence et brio des séquelles de l’Histoire à travers un triptyque puissant, intense et douloureux, imbriquant le destin de 3 générations.

D’un souvenir fantasmé de la Seconde Guerre Mondiale au Berlin contemporain, Evolution suit trois générations d’une famille marquée par l’Histoire. La douleur d’Eva, l’enfant miraculée des camps, se transmet à sa fille Lena, puis à son petit-fils, Jonas. Jusqu’à ce que celui-ci brise, d’un geste d’amour, la mécanique du traumatisme.

©Blaq Out

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter.

*Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 18 octobre à minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Chargement…

Chargement…

©Blaq Out

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimées dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.