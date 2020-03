Concours DragonHeart la Vengeance, 1 DVD & 1 Blu-ray à gagner !

Lorsque la famille d’un jeune garçon est assassinée par des maraudeurs, celui-ci se rapproche d’un mercenaire et du dragon Siveth, dans sa quête de vengeance. Les aventures du surprenant trio les emmènent bien plus loin que leur plan initial...

DragonHeart la Vengeance, le film de Ivan Silvestrini, avec Joseph Millson Jack Kane Arturo Muselli, sortira le 1er avril en DVD et Blu-ray™. Pour célébrer cette sortie comme il se doit, avec Universal on te propose de tenter ta chance afin de remporter un DVD ou un Blu-ray™ de DragonHeart la Vengeance mis à gagner !

©Universal Pictures Vidéo

©Universal Pictures Vidéo

Tente ta chance !

Pour participer, il te suffit de répondre au formulaire ci-dessous*. Double ou triple tes chances en suivant nos pages Facebook et Twitter. *Attention, une seule participation par personne est autorisée !

Tu as jusqu’au 8 avril 2020 minuit pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et contactés par mail. Concours disponible en France métropolitaine. Bonne chance !

Chargement…

Caractéristiques techniques du film

Durée du film : 1h36

Caractéristiques techniques du DVD :

Image : 16/9 1.78:1 Anamorphic Widescreen

Audio : Anglais, Français, Allemand Dolby Digital 5.1,

Sous-titres : Anglais (sourds & malentendants), Français, Danois, Néerlandais, Finois, Allemand, Grec, Norvégien, Suédois

Caractéristiques techniques du Blu-ray™ :

Image : 16/9 1.78:1 Widescreen

Audio : Anglais DTS-HD Master Audio 5.1, Français, Allemand DTS Digital Surround 5.1

Sous-titres : Anglais (sourds & malentendants), Français , Danois, Néerlandais, Finois, Allemand, Grec, Norvégien, Suédois

Bonus :

Une nouvelle légende

La création de Siveth

*En remplissant le formulaire, la personne accepte que ses données personnelles soient utilisées pour la gestion du concours. Les données personnelles collectées serviront uniquement à l’envoi des lots et seront supprimés dans un délais d’un mois après la fin du concours le temps de s’assurer qu’il n’y a eu aucun problème de réception des lots. Seuls les administrateurs du site ont accès à ces données et seuls le nom, prénom et adresse postale du ou des gagnants sont envoyés au partenaire expéditeur. Pour toute réclamation vous pouvez nous contacter via cette adresse.