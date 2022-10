Compte tenu de leurs multiples avantages, les machines à sous font partie des jeux préférés de la plupart des joueurs d’un casino. Cependant, il en existe des milliers et ceux qui n’ont jamais joué auparavant peuvent se sentir perdus et avoir des difficultés à décider sur quels jeux parier. Comment choisir et gagner aux machines à sous ? Si vous respectez les critères ci-dessous, vous pourrez faire le bon choix et sans aucun doute maximiser vos gains.

Choisissez des machines à sous rentables

Pour gagner de l’argent, vous devez trouver une bonne machine à sous rentable. Ne vous fiez donc pas uniquement à vos goûts et recherchez certaines caractéristiques de la machine avant de commencer à jouer.

L’aspect le plus important pour choisir une bonne machine à sous est son niveau de RTP. Ce pourcentage vous indiquera dans quelle mesure la machine est rentable, car il vous donnera le montant que vous pourriez gagner en misant dessus.

Selon les statistiques internationales, les machines à sous viables sont celles qui maintiennent une cote supérieure à 95 %. En fait, un RTP de 97% est considéré comme un très bon chiffre, 98% étant considérés comme excellents.

Si vous jouez sur un casino en ligne via votre téléphone portable, profitez des promotions exclusives sur certains titres de machines à sous qui peuvent générer des gains plus élevés.

Repérez les jeux offrant les taux de paiement les plus élevés

Une autre option consiste à analyser les jeux disponibles sur les machines à sous. Chacun d’entre eux a des niveaux plus élevés que les autres. Cette information peut être trouvée dans les tableaux des gains, où vous verrez les derniers joueurs qui ont gagné et les titres des jeux où ils ont le plus misé. Cela vous aidera à choisir les bons jeux qui vous feront gagner.

Analysez les données du tableau des gains et utilisez ces informations à votre avantage, afin d’avoir plus de chance de gagner aux jeux sur lesquels vous choisissez de parier.

©unsplash

Choisissez des machines à sous avec des pourcentages de paiement élevés

Le ratio ou pourcentage de paiement est également important pour gagner aux machines à sous. Ces chiffres sont liés au RTP de la machine qui offre une plus grande chance de gagner en misant sur quelques jeux.

Essayez de jouer aux machines à sous ayant des pourcentages RTP supérieurs à 75 % et vous obtiendrez de bons résultats. Si vous êtes un débutant, vous pouvez trouver les niveaux de RTP dans les caractéristiques du jeu.

En lisant les tables de paiement des joueurs, vous verrez également à quelle fréquence les gains sont obtenus avec une certaine machine à sous. Ce qui est intéressant dans les statistiques de cette machine, c’est qu’elle renvoie les mises et les gains des joueurs précédents. Si vous saisissez rapidement ces informations, vous pouvez tirer parti de la machine à sous et obtenir de bons résultats.

Dans le cas où vous joueriez sur des casinos en ligne, le site web lui-même vous fournira ces informations ou vous pourrez lire des critiques et des avis sur des forums spécialisés.

En somme, la meilleure chose à faire est de jouer sagement et en connaissance de cause. Si vous utilisez toutes les informations disponibles à votre avantage, vous serez en mesure de gagner aux machines à sous en un rien de temps. Il ne s’agit pas d’astuces ou de secrets, mais de détails que tout joueur devrait utiliser à son avantage.

Examiner le RNG des machines à sous et démystifier les mythes

Le RNG est le logiciel qui assure l’équilibre et la fiabilité du fonctionnement des machines à sous. Il permet aussi de garder le hasard comme roi, tout comme il évite de tromper la machine. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nombre qui peut être visualisé, vous devez savoir que tous les jeux de machines à sous en ligne, numériques et physiques l’incluent.

La règle du hasard veut qu’il n’y ait pas d’heure, pas de nombre de tours et pas de stratégie pour gagner aux machines à sous. Par conséquent, considérez le RNG comme le modus operandi de la machine et ses règles de jeu. Sinon, concentrez-vous sur la recherche de machines à sous avec un meilleur RTP pour générer des gains plus élevés et profiter de la chance.

Gérez bien vos gains et les montants de vos investissements

L’une des clés pour jouer fréquemment aux machines à sous est de gérer votre bankroll et vos gains. Cela vous permettra de profiter d’un jeu sain, en acceptant les limites et en l’assimilant à un moment de loisir.

Pour ce faire, vous devez gérer les plages de bénéfices et de pertes. En d’autres termes, établissez un montant minimum pour commencer à parier et prévoyez un second après avoir gagné.

Dans cette optique, vous rentrerez toujours chez vous avec un peu plus d’argent, sans avoir perdu toute la somme initiale dans le jeu. Ainsi, vous aurez une autre chance d’essayer de gagner aux machines à sous.

Évitez à tout prix de jouer en mode automatique

Ce qui est amusant quand on gagne aux machines à sous, c’est qu’on peut facilement perdre le compte de ses gains et de ses pertes en perdant de vue le jeu pendant un instant. Bien que le mode automatique puisse sembler attrayant, vous devez vous concentrer sur le jeu.

Vous pouvez également en tirer parti en analysant les lignes sur lesquelles parier et en choisissant celle qui vous semble la meilleure. Bien sûr, les exceptions à cette règle peuvent être des bonus ou des tours gratuits qui apportent généralement plus de bénéfices.

©unsplash

Arrêtez de jouer une fois que vous gagnez

Si vous avez déjà gagné, n’y allez plus. La logique du RNG s’applique ici. Le hasard est une coïncidence, mais il faut garder à l’esprit qu’après avoir gagné un prix élevé une fois, il est peu probable que cela se reproduise. Ainsi, pour éviter de s’exposer à des revers, de perdre des gains et de parier sur des improbabilités, il vaut mieux essayer un autre jeu.

Envisagez de parier sur des machines offrant de petits prix

Appliquer la règle « diviser pour mieux régner » pour gagner aux machines à sous est une stratégie utile. Ce qui est amusant, c’est que les machines avec des jackpots énormes et inhabituels ont tendance à être plus difficiles à toucher, alors que celles avec des jackpots plus petits rapportent plus souvent.

Ainsi, si vous jouez sur plusieurs machines, vous toucherez le jackpot avec une bonne stratégie et plus d’efforts, mais moins de frustration. C’est ce qu’on appelle la volatilité des machines à sous.

Faites une grande mise pour des gains plus élevés

C’est une théorie éprouvée dans le monde entier. Pour gagner aux machines à sous à jackpot, vous devez miser le maximum. Il s’applique aux machines à sous progressives et non progressives.

Toutefois, cette stratégie est une arme à double tranchant. Vous pouvez miser une somme importante, mais l’argent partira plus vite et votre budget de pari en sera affecté. Par conséquent, il est préférable d’être cohérent avec les montants des paris pour obtenir les gains souhaités.

Profitez du jeu

L’important dans tout cela, c’est que vous vous amusiez et que vous preniez du plaisir à jouer pour gagner aux machines à sous. Même si vous ne gagnerez pas toujours, vous pouvez distraire votre esprit avec une alternative différente pour sortir de la routine.

Comme il s’agit d’un jeu guidé par le hasard, il faut garder à l’esprit que c’est davantage une question de chance que de stratégie ou de ruse qui permet de remporter une victoire. Il faut donc rester dans les limites du raisonnable, ne pas cesser de s’amuser et garder à l’esprit que gagner aux machines à sous est un effet secondaire du jeu.

En somme, pour choisir et gagner aux machines à sous, prenez en compte les aspects susmentionnés.