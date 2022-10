Comment choisir un casino en ligne de confiance ?

Au-delà de son aspect ludique, le casino en ligne permet de réaliser des gains réels. Cependant, comme c’est le cas pour tout jeu d’argent, votre investissement peut très rapidement être compromis si vous misez sur le mauvais site. Ainsi, choisir un casino en ligne de confiance reste la première règle à prendre en compte avant de vous lancer, surtout si vous souhaitez optimiser vos gains et jouer en toute sécurité. Découvrez dans ce guide complet huit astuces pour y arriver.

Recourir à un comparatif de casinos en ligne

Un comparatif de casinos est une plateforme qui se charge du classement des différents sites de jeux virtuels. Pour ne pas ternir leur réputation, ces comparateurs promeuvent uniquement des sites bénéficiant d’une certaine notoriété. Ils se chargent également de vérifier la légalité et le niveau de sécurité dudit casino.

En plus de servir de guide pour choisir un casino fiable pour les joueurs, un comparatif de casinos vous fournit plusieurs informations. Il vous renseigne en l’occurrence sur les bonus offerts, les jeux disponibles sur chaque site, le prix du ticket d’entrée, etc. Cette méthode constitue un gain de temps considérable, car vous n’aurez plus qu’à choisir votre site en fonction de vos préférences de jeux.

Toutefois, tous les comparateurs ne sont pas fiables. En effet, certains d’entre eux promeuvent les casinos les plus offrants, sans prendre en compte les besoins des joueurs. Pour bien choisir votre casino, il faudra choisir un comparateur de casinos digne de confiance.

Les meilleurs comparatifs de casinos présentent de manière claire et détaillée :

les bonus et les obligations pour les décrocher ;

les types de jeux disponibles ;

les modes de paiement, etc.

Lorsqu’ils sont fiables, les comparateurs présentent une section complète et bien élaborée sur chaque casino. Leur présentation détaillée vous permet de décider si un casino vous convient ou pas.

Vérifier l’autorisation légale du site

Au cas où vous n’auriez pas recours à des comparatifs de casinos en ligne, la légalité de la plateforme reste un aspect sur lequel il convient de s’attarder. Un casino de confiance doit nécessairement disposer d’une certification légale ou d’une licence d’exploitation. Cette certification apparaît généralement en bas de la page d’accueil et se présente sous forme de logo.

En France, la licence d’exploitation est délivrée par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne (ARJEL). Cette licence n’est valable que pour les sites de paris sportifs et les casinos spécialisés dans les jeux de poker.

La Malta Gaming Authority est une licence attribuée aux sites qui ont prouvé leur fiabilité en offrant aux joueurs un cadre sécurisé. Cette licence met les joueurs à l’abri de toute manœuvre frauduleuse et aide à résoudre de façon consensuelle les éventuels différends pouvant survenir. Il en est de même pour Gibraltar gaming et eCOGRA qui octroient leur licence après une inspection minutieuse et méthodique des établissements.

S’enquérir du niveau de sécurité

Pour protéger vos informations personnelles et vos coordonnées bancaires, vous devez vérifier le niveau de sécurité du casino en question. Vous pouvez déjà vous renseigner ici sur les différents systèmes de sécurité employés par les casinos en ligne.

Pour infos, les bons casinos en ligne se démarquent par l’utilisation d’un protocole SSL (Secure Socket Layer) pour renforcer la sécurité de leurs plateformes. Le certificat SSL est conçu pour crypter les données des joueurs afin de pallier toute tentative de piratage. De manière générale, les sites qui en disposent le mentionnent sur la page d’accueil au même titre que la licence d’exploitation. Pour optimiser la sécurité dans ces salles de jeux virtuelles, un audit est effectué sur une base régulière.

Cependant, la présence de ce certificat ne vous dispense pas de gérer vos données avec précaution. Il est donc conseillé d’échanger vos données personnelles sur les casinos disposant d’un porte monnaie virtuel. Ainsi, vous évitez de divulguer vos coordonnées bancaires sur internet.

Toujours pour vous permettre de jouer en toute sécurité, certains casinos vous proposent d’utiliser un VPN. Même s’il arrivait qu’on ne vous le propose pas, vous avez tout intérêt à en choisir un.

Se renseigner sur les bonus et promotions du site

©pexels

Les inconditionnels des jeux d’argent se chargent toujours de mener leur propre enquête concernant les bonus et promotions offerts par un casino avant d’y jouer. Par ailleurs, un bon établissement de jeux de hasard mettra à la disposition de ses clients une variété de gratifications.

Pour le choix de votre casino en ligne, vous devez avant tout vous assurer de l’existence d’un bonus de bienvenue. Ensuite, vérifiez si ce casino octroie à ses joueurs des bonus sur les dépôts effectués. Enfin, voyez si des promotions sont régulièrement lancées par ce casino pour fidéliser ses abonnés et pour leur offrir une expérience de jeu unique.

Pour ce qui a trait aux montants de gratifications, il est recommandé de faire très attention. Malgré les offres qui sont pour la plupart très alléchantes, les conditions de dépôts et de retraits sont parfois impossibles à remplir. Il convient donc que vous lisiez avec soin les conditions d’utilisation des bonus avant de vous décider. Les casinos fiables sont transparents sur les termes de leurs gratifications.

Tenir compte des différents jeux disponibles

©pexels

Un autre aspect à considérer pour choisir votre casino en ligne est la collection de jeux disponible. C’est un facteur très important puisqu’il s’agit de la raison d’être même de chaque site de jeux. Un bon casino doit nécessairement disposer d’une diversité de jeux pour satisfaire sa clientèle. D’ailleurs, il se doit d’abriter les trois grandes catégories de jeux de hasard : machines à sous, roulette et jeux de cartes.

Avant tout, prenez la peine de vérifier si cet établissement de jeux propose plusieurs types de machines à sous. Machines à sous classiques, 3D, jackpot progressif, etc., constituent autant de variantes proposées par les meilleurs casinos pour offrir à leur joueur un meilleur moment de jeu.

Par la suite, renseignez-vous sur les incontournables des casinos en ligne : le poker et le blackjack. Les sites fiables mettent à la disposition de leurs clients une panoplie de jeux de cartes et le live casino. Mais le blackjack se démarque par ses différentes variantes et la possibilité qu’il offre aux joueurs de se retirer du jeu tout en récupérant une partie de l’argent misé.

Enfin, cherchez à savoir si le site possède la roulette française, la roulette européenne et la roulette américaine. Chacune de ces variantes est unique en ce qui concerne les règles de jeu.

À titre informatif, les plateformes proposant des jeux conçus par des fournisseurs célèbres comme Play n’go et EA game sont plus recommandées.

Analyser les méthodes de paiement proposées

Pour jouer sur un casino en ligne, vous devez effectuer un dépôt réel sur votre compte joueur. Avant de choisir votre site de jeux, il convient donc d’analyser à tête reposée les différentes méthodes de paiement qu’il propose. Les casinos virtuels fiables vous laisseront le choix entre plusieurs moyens de paiement valables au-delà de vos frontières.

Les cartes bancaires (Visa, Mastercard) et les virements bancaires constituent le mode de paiement classique de ce genre de sites web. Mais avec les avancées technologiques, les solutions de paiement deviennent de plus en plus numériques.

Les transactions financières peuvent être réalisées grâce à des portefeuilles électroniques légaux tels que Skrill ou PayPal. Vous pouvez également effectuer des transferts avec le bitcoin qui est la principale cryptomonnaie acceptée par les casinos en lignes.

Pour retirer vos gains, les méthodes sont les mêmes. En outre, il faudra respecter le seuil minimal et le plafond imposé par le site. Une demande de retrait peut prendre des jours avant d’aboutir. Mais les plateformes sûres peuvent traiter votre demande en 24 h.

Considérer la qualité du service client

Tout casino en ligne fiable se doit d’offrir un service client de qualité, car ce dernier sert d’intermédiaire entre le site et le client. En la matière, il s’agira de vérifier la réactivité du service d’assistance.

En réalité, des problèmes de procédure peuvent survenir à tout moment, notamment lors du retrait de vos gains. Le service client doit pouvoir se rendre disponible pour gérer vos plaintes et vous assister jusqu’à la résolution du problème.

D’un autre côté, la fiabilité de ce type de site dépend des supports autorisés. En effet, l’adaptation d’un casino en ligne aux téléphones mobiles et la qualité de son design confirment qu’il a été créé par un expert. Cela accroît la crédibilité du site.

Il faut également tenir compte de la capacité du site à fournir des informations précises, son accessibilité via plusieurs canaux (e-mail, appel, live chat, etc.) et sa convivialité. Pour plus de spontanéité, optez pour les casinos qui proposent leur service 24 h sur 24 ou tout au moins 5 jours sur 7.

Se référer aux avis des autres joueurs

Les casinos en ligne de confiance sont célèbres auprès des amateurs de jeux d’argent. Vous pouvez analyser leurs opinions sur tel ou tel autre établissement de jeux dans les forums dédiés ou sur les sites web de critiques.

Il est vrai que les commentaires sur ces plateformes de critique de casinos en ligne sont à prendre avec précaution. Mais pour la plupart, les meilleurs casinos demeurent ceux qui sont appréciés à cause du service client, des gains ou du design graphique.

Sachant que des critiques peuvent être bidouillées pour promouvoir un site frauduleux, ou discréditer une plateforme fiable, prenez la peine de vérifier les informations. N’hésitez surtout pas à consulter des amis ou connaissances amateurs de casinos virtuels.