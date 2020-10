Borderlands 3 présente son nouveau mode du Season Pass 2

Les joueurs de Borderlands 3 pourront bientôt obtenir le second Season Pass du titre avec le DLC Director’s cut. Aujourd’hui, nous te présentons le mode « Butin & Surin ».

Dans celui-ci, les joueurs seront propulsés dans un toute nouvelle map intitulée le Complexe Tempête aveugle. Tu débuteras le mode sans aucun équipement au départ et sans aucunes capacités passives ou compétences d’action. Il faudra que tu récupères le plus de butins possibles dans un temps imparti. Selon Gearbox, il s’agit donc d’une « expérience rogue-like rapide, stimulante et constamment remixée par des éléments aléatoires ». Il ne reste plus qu’à attendre encore une poignée de jours avant de pouvoir le tester !

Le Season Pass 2 sera inclus dans l’édition Ultimate de Borderlands 3. Le DLC Designer’s Cut pourra aussi être acheté individuellement.