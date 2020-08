Aragami 2 sort de l’ombre et vise 2021

Si beaucoup s’accorderont à dire que cette première journée de Gamescom n’a pas été des plus fructueuse. Reste qu’il y a eu quelques sympathiques annonces. Et par sympathique, entendez notamment Aragami 2 suite de Aragami… premier du nom, oui, vous suivez.

Développé par Lince Works, son prédécesseur sortie en 2016, avait connu un certain succès, malgré quelques déboires techniques. En 2018, il avait même eut le droit à un DLC, Aragami : Nightfall. Et dernier fait d’arme, son arrivée surprise sur Nintendo Switch en Février 2019.

En 2020, il semble être temps pour une suite sobrement intitulée, Aragami 2. Principalement mis en avant dans le trailer, l’accent sur plus de coop et plus de combat. Des orientations qui ont le mérite d’attirer l’attention, surtout quand le premier était lui, un jeu d’infiltration pur et dur.

Le jeu de Lince Works est attendu pour le début 2021 sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC.