Soirée spéciale Astérix sur M6 ce soir, en hommage à Albert Uderzo

Albert Uderzo, co-créateur avec René Goscinny du village des irréductibles gaulois, est mort mardi, à l’âge de 92 ans.

«Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d’une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines» a indiqué son gendre Bernard de Choisy à l’AFP.

©Wikipedia

Il a notamment travaillé pour les journaux France-Soir et France Dimanche et pour les magazines Tintin et Pilote et est l’auteur, avec Jean-Michel Charlier, de la série Tanguy et Laverdure. Il a créé avec René Goscinny, les séries Oumpah Pah et Astérix.

Publié dans 111 langues et dialectes, Astérix demeure la bande dessinée la plus traduite au monde. 380 millions d’albums ont été vendus de 1959 à 2019. Paru fin 2019, La fille de Vercingétorix, dernier album de la série, a été tiré à cinq millions d’exemplaires.

Une soirée dédiée au dessinateur d’Astérix ce soir

M6 et France Culture ont modifié leur programmation pour diffuser plusieurs œuvres adaptées d’albums d’Astérix. M6 a décidé de déprogrammer Pékin Express et Vol de la Germanwings : les dessous d’un crash, pour rendre hommage au dessinateur d’Astérix avec :

Le Domaine des Dieux (2004) sera diffusé à 21h,

(2004) sera diffusé à 21h, Astérix et les Vinkings (2006) à 22h35,

(2006) à 22h35, un documentaire sur Uderzo, les ingrédients de la potion magique, à 23h55.

Public Sénat diffusera à 23h, un numéro spécial d’Un monde de bulles. France Culture rediffusera de 19h à 20h l’adaptation en fiction radiophonique de La Zizanie, le 15e album des aventures d’Astérix le gaulois.